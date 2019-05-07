С начала года специалисты "Ленэнерго" отремонтировали более 1300 км воздушных линий электропередачи

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») продолжает реализацию ремонтной программы на 2019 год. С января по апрель энергетики провели ремонт 1345 км воздушных линий, а также отремонтировали 351 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Реализация ремонтной программы осуществляется электросетевой компанией в течение всего года. Работы ведутся на оборудовании всех уровней напряжения. Важнейшие из них – ремонт линий электропередачи. За четыре месяца работы специалисты провели ремонт 1345 км воздушных линий: более 1152 км линий напряжением 0,4-10 кВ и 193 км линий 35-110 кВ. Кроме того, энергетики отремонтировали 946 кабельных линий, преимущественно на территории Санкт-Петербурга.



Большое внимание в программе ремонта уделено расчистке трасс воздушных линий, что особенно важно для сокращения количества технологических нарушений на сетях по причине падения веток и деревьев. С начала года энергетики расчистили 200 га просек. Срок окончания основных работ по ремонту и расчистке трасс линий – 31 сентября 2019 года.



Кроме того, с начала года специалисты заменили 853 опоры, 8536 изоляторов (7052 на воздушных линиях 35-110 кВ и 1484 на линиях 0,4-10 кВ), провели капитальный ремонт 426 выключателей на трансформаторных подстанциях 6-110 кВ. Также в рамках ремонтной программы энергетики проводят замену грозотроса, ремонт разъединителей и других компонентов электрической сети.



Выполнение ремонтной программы – это ключевое направление работы по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поддержание оборудования в исправном состоянии и его своевременное обслуживание осуществляется всеми филиалами «Ленэнерго» и является ключевым элементом подготовки компании к осенне-зимнему периоду.