Сахаэнерго готовится к прохождению весеннего паводка

Специалисты АО «Сахаэнерго» проводят работу по подготовке энергообъектов к безопасному прохождению весеннего паводка 2019 года в 23 районах республики, входящих в зону ответственности компании.

Для обеспечения бесперебойной работы энергообъектов разработан план мероприятий, направленных на защиту ДЭС и сетевого хозяйства, попадающих в зоны возможного подтопления, их своевременному выводу из работы, переносу оборудования на вышерасположенные места. Во всех филиалах Сахаэнерго созданы паводковые комиссии.

«Ежегодно подготовка и безаварийный пропуск весеннего паводка является особо важным направлением деятельности компании. Главная задача в этот период – не допустить технологических нарушений, обеспечить безопасную эксплуатацию энергообъектов, — рассказывает главный специалист группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Сахаэнерго» Борис Сивцев. — Подготовительная работа ведется во всех филиалах. Особое внимание уделяется населенным пунктам, которые ранее находились в зоне паводка. В прошлом году это были села Сватай и Аргахтах Среднейколымского улуса, поселок Куйдусун в Оймяконском улусе».

В подготовительный период энергетики обеспечили филиалы необходимыми материалами, техникой, оборудованием и транспортом для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Также проведены командно-штабные учения с отработкой действий, обеспечивающих работу объектов в случае паводка.

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»