Системный оператор подвел итоги реализации Программы инновационного развития в 2018 году

6 мая Совет директоров АО «СО ЕЭС» утвердил Отчет об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года (ПИР) за 2018 год.

Документ подготовлен в соответствии с Методическими материалами по ежегодной отчетности о реализации программ инновационного развития госкомпаний, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 27.02.2018 г.

Инновационная деятельность АО «СО ЕЭС» в 2018 году способствовала технологическому обновлению компании, актуализации нормативно-технической базы по вопросам повышения надежности ЕЭС России, реализации проектов цифровых преобразований электроэнергетической отрасли России.

В 2018 году Системный оператор обеспечил выполнение всех мероприятий ПИР с надлежащим уровнем их финансирования. Фактическое финансирование ПИР составило 1 471,8 млн. рублей без НДС, что соответствует 105 % от планового значения.

По итогам реализации мероприятий ПИР в 2018 году компания фактически достигла целевых значений всех ключевых показателей эффективности и показателей эффективности ПИР, что свидетельствует о качественном выполнении её мероприятий.

На основе достигнутых в ходе реализации ПИР результатов Системным оператором актуализированы мероприятия и проекты ПИР, в том числе по направлениям: развитие противоаварийной автоматики, совершенствование средств и деятельности по расчету, анализу и планированию электроэнергетических режимов, обеспечение информационной безопасности диспетчерских центров. Также скорректированы объемы и сроки финансирования инновационных мероприятий и проектов на среднесрочную перспективу.