Власти Адыгеи и Минэнерго РФ создадут дорожную карту модернизации энергосистем региона

ТАСС, 15 мая. Власти Адыгеи совместно с Министерством энергетики РФ разработают дорожную карту модернизации энергетической системы региона, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы республики по итогам совещания в Минэнерго.

"Участники совещания приняли решение о выработке совместной дорожной карты, в которой стороны пропишут конкретные шаги по модернизации энергосистемы региона", - сказал собеседник агентства.

С предложением поддержать проводимую в регионе работу по реконструкции энергетических объектов обратился к представителям ведомства глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что в рамках реализации национальных проектов перед республикой поставлены задачи в сфере строительства доступного жилья, развития малого и среднего бизнеса, наращивания экспортного потенциала.

"Решение этих задач напрямую зависит от наличия энергетических мощностей и обеспечения надежности энергосистемы", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник подчеркнул, что тема энергодефицита особенно актуальна для развития горно-туристического кластера и ряда инвестиционно привлекательных районов республики, где уже реализуются масштабные проекты.

По данным властей региона, на сегодняшний день нехватку мощностей испытывают подстанции Майкопа, Адыгейска, а также Тахтамукайского, Майкопского и Гиагинского районов. При этом, потребление электроэнергии в регионе составляет около 1,3 млрд кВт/часов в год.

ТАСС