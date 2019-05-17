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Встречи

Алексей Господарёв провёл переговоры с делегацией Конго

Алексей Господарёв провёл переговоры с делегацией Конго

17 мая 2019, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КОНГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Конго

Москва, 17 мая. - Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарёв провёл переговоры с Генеральным секретарём Министерства иностранных дел Республики Конго Сиприаном Сильвестром Маминой, а также генеральным директором Конголезской национальной нефтяной компании (SNPC) Мэксаном Раулем Омингой.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере энергетики. Особый акцент был сделан на интенсификации сотрудничества по реализации совместных нефтепроводных проектов в Республике.

По итогам мероприятия достигнута договорённость об активизации двусторонних российско-конголезских контактов с привлечением отечественных профильных компаний в сфере ТЭК.

Компания: Министерство энергетики РФ

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