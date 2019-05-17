Более 1 тыс. студентов c начала года приняли участие в Днях ФСК ЕЭС в 45 учебных заведениях

В апреле-мае в Днях ФСК ЕЭС приняли участие более 1 тыс. студентов из 45 вузов и ссузов России, осуществляющих подготовку специалистов по электроэнергетическим специальностям. Заключительным этапом ежегодной профориентационной акции компании стало мероприятие в НИУ «МЭИ», которое посетили более 150 студентов.

В рамках Дней ФСК ЕЭС студенты узнали о ключевых направлениях работы компании, ее приоритетных задачах, кадровой политике и возможностях карьерного роста. Участники ознакомились с внедряемыми в магистральных электросетях России инновациями, в том числе в рамках цифровых проектов.



По традиции акция завершилась в НИУ «МЭИ» – крупнейшем профильном вузе России, с которым ФСК ЕЭС связывает многолетнее сотрудничество. С 2010 года между компанией и университетом действуют многоуровневые соглашения, глава ФСК ЕЭС А. Муров является членом попечительского совета вуза. Ключевыми направлениями совместной работы являются совершенствование учебных программ, подготовка и повышение квалификации персонала компании, организация различных форм практикоориентированного обучения, развитие движения студенческих строительных отрядов.



В 2018 году при поддержке ФСК ЕЭС в НИУ «МЭИ» был открыт новый профиль магистратуры «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами» для подготовки специалистов для цифровой энергетики. На базе университета работает оргкомитет молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.



Особое внимание компания уделяет развитию материальной базы вуза. Так, в прошлом году при поддержке ФСК ЕЭС были модернизированы лаборатории кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем, установлены новые учебные стенды, выполненные по технологиям цифровой подстанции.