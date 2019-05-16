Денис Мантуров принял участие в совещании Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий ОПК

Сочи, 16 мая. – Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередное совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Обсуждались перспективы развития орбитальной составляющей Воздушно-космических сил России. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе совещания Владимир Путин отметил необходимость совершенствования российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. По словам Президента, конструкторские бюро и предприятия ракетно-космической отрасли должны чётко выполнять все задания гособоронзаказа, при этом особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов.

Глава Государства добавил, что не менее важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе на космодроме «Плесецк».

Установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа «Союз-2» и «Ангара» позволила сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза. Теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих. Нужно, безусловно, продолжать эту работу

- заключил Владимир Путин.