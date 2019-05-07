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Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность электроснабжения объектов нефтедобычи в Бардымском районе

Энергетики Пермэнерго повысят надежность электроснабжения объектов нефтедобычи в Бардымском районе

17 мая 2019, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к ремонтным мероприятиям на подстанции 110/35/10 кВ «Константиновка».

До конца июня текущего года энергетики проведут капремонт 4 масляных выключателей и 2 отделителей 110 кВ, 7 масляных выключателей и 10 разъединителей 35 кВ, 9 масляных выключателей 10 кВ.
Всего на повышение надежности работы оборудования подстанции будет направлено более 3,4 миллиона рублей.

Подстанция «Константиновка» является важным питающим центром для нефтедобывающих объектов на Батырбайском месторождении, расположенном в Бардымском районе Пермского края.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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