Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность электроснабжения объектов нефтедобычи в Бардымском районе

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к ремонтным мероприятиям на подстанции 110/35/10 кВ «Константиновка».



До конца июня текущего года энергетики проведут капремонт 4 масляных выключателей и 2 отделителей 110 кВ, 7 масляных выключателей и 10 разъединителей 35 кВ, 9 масляных выключателей 10 кВ.

Всего на повышение надежности работы оборудования подстанции будет направлено более 3,4 миллиона рублей.



Подстанция «Константиновка» является важным питающим центром для нефтедобывающих объектов на Батырбайском месторождении, расположенном в Бардымском районе Пермского края.