Энергетики Владимирэнерго провели уроки электробезопасности для более тысячи школьников

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» продолжают системную работу по профилактике детского электротравматизма.

В преддверии летних каникул энергетики провели уроки электробезопасности в школах города Владимира и районах Владимирской области, в которых приняли участие более 1100 учащихся разных возрастов. Главная цель уроков – научить детей соблюдать правила безопасности, находясь рядом с энергообъектами.

Во время тематических занятий специалисты «Владимирэнерго» подарили детям памятки по электробезопасности, объяснили правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока. Рассказали, что категорически запрещается забираться на опоры воздушных линий электропередачи, запускать бумажного змея вблизи проводов, играть под воздушными линиями электропередачи, а также проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов.

Самой увлекательной частью урока традиционно является знакомство ребят со средствами защиты от поражения электрическим током: каждый школьник с удовольствием примеряет спецодежду электромонтера, термостойкую каску, диэлектрические боты и перчатки.

В рамках уроков электробезопасности энергетики презентовали очередной тематический сборник на тему электробезопасности «Приключения команды «Электропатруль», созданный в соавторстве с участниками интернет-конкурсов «Электрознания и Призомания».

Концептуально новая часть урока электробезопасности включает в себя представление проекта «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном». Материалы сформированы таким образом, что будут полезны любому читателю для получения базовых знаний об энергосистеме и ее цифровой трансформации. Отметим, что на сайте компании в разделе «Пресс-центр. Спецпроекты. Цифровизация» поэтапно размещается информация о данном проекте.

Специалисты Владимирэнерго регулярно инициируют проведение бесед с детьми и подростками в образовательных учреждениях, а также предлагают ученикам, родителям и педагогам пользоваться тематическими интернет-ресурсами. Энергетики напоминают: наглядные материалы по профилактике электротравматизма родители и педагоги могут найти на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе https://mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/obshchaya-informatsiya/, а также в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul .

Оставить заявку на проведение урока в любом учебном заведении любого населённого пункта Владимирской области можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul или на сайте https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/obshchaya-informatsiya/. Все уроки бесплатные!