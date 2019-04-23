Ивэнерго: за четыре месяца 2019 года отремонтировано 280 км ВЛ

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» продолжает реализацию годовой ремонтной программы, направленной на повышение надежности функционирования энергооборудования и электроснабжения потребителей.

В период с января по апрель 2019 года сотрудники предприятия отремонтировали около 280 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения, 65 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ. На подстанциях 35-110 кВ заменено 120 опорно-стрежневых изоляторов, отремонтировано 63 выключателя и 46 разъединителей.

Бригады филиала «Ивэнерго» расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию более 42 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ). Своевременная расчистка просек позволяет предотвратить технологические нарушения, которые могут быть вызваны перекрытием на поросль и падением деревьев на провода ВЛ.