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Модернизация

Ивэнерго: за четыре месяца 2019 года отремонтировано 280 км ВЛ

Ивэнерго: за четыре месяца 2019 года отремонтировано 280 км ВЛ

17 мая 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ИВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Ивэнерго

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» продолжает реализацию годовой ремонтной программы, направленной на повышение надежности функционирования энергооборудования и электроснабжения потребителей.

В период с января по апрель 2019 года сотрудники предприятия отремонтировали около 280 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения, 65 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ. На подстанциях 35-110 кВ заменено 120 опорно-стрежневых изоляторов, отремонтировано 63 выключателя и 46 разъединителей.

Бригады филиала «Ивэнерго» расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию более 42 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ). Своевременная расчистка просек позволяет предотвратить технологические нарушения, которые могут быть вызваны перекрытием на поросль и падением деревьев на провода ВЛ.

«Ремонтная кампания – один из наиболее ответственных периодов в работе филиала. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все запланированные мероприятия, зависит безопасное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода и надежное обеспечение электроснабжения жителей Ивановской области», - отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора филиала «Ивэнерго» Алексей Васильев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"

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