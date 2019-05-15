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Модернизация

Кубаньэнерго обеспечит надежное электроснабжение агропромышленной выставки "Золотая Нива"

Кубаньэнерго обеспечит надежное электроснабжение агропромышленной выставки Золотая Нива

17 мая 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В период проведения выставки сельхозтехники в Усть-Лабинске – С 21 по 24 мая – филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (группа «Россети») были приняты дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и мест проведения мероприятия.

С 21 по 24 мая в Усть-Лабинске пройдёт Международная агропромышленная выставка «Золотая Нива», организатором которой выступает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. На выставке будут продемонстрированы возможности отечественной и зарубежной сельхозтехники, селекционные достижения, а также новейшие разработки в области растениеводства и животноводства по программе импортозамещения. В дни выставки энергетики будут работать в режиме повышенной готовности.

Уже организовано круглосуточное дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад, располагающих всеми необходимыми материалами и спецтехникой. Энергетики провели осмотр оборудования подстанций, питающих выставочный комплекс «Золотая Нива» и места посещения участников и гостей выставки.

По сообщению официального интернет-портала «Нива Экспо» ожидается, что в этом году на выставке будут представлены более 300 компаний. Организаторы ожидают до 22 тысяч посетителей из разных отраслей.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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