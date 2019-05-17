Минэнерго России приняло участие в работе Петербургского международного юридического форума

Санкт-Петербург, 17 мая. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко и Директор Юридического департамента Минэнерго России Кирилл Макаров приняли участие в работе Петербургского международного юридического форума.

Анастасия Бондаренко выступила на дискуссионной сессии «Реформа тарифного регулирования в России», где рассказала о совместной работе Минэнерго России и других регуляторов, в том числе на площадке Правительства, над рядом законопроектов, которые направлены на совершенствование регулирования инвестиционной деятельности, сферы естественных монополий, тарифного регулирования. Основная дискуссия развернулась относительно федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который разработала Федеральная антимонопольная служба России. Так, по словам замглавы энергетического ведомства, Минэнерго не разделяет позицию ФАС по систематизации всех требований в одном законодательном акте в отношении разных сфер регулирования.

«Любой закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы той сферы отношений, регулированию которой он посвящён. Если исключить базу, которая и формирует тарифообразование – экономическую основу, то о чем тогда будут отраслевые законы? В них всё это уже есть. Абсолютное большинство норм отраслевых законов как раз и посвящены регулированию экономической деятельности».

Анастасия Бондаренко подчеркнула, что общий закон о тарифах должен быть рамочным, устанавливать основные подходы, особенности должны раскрываться в отраслевых законах. Но даже рамочный закон также должен учитывать специфику отраслевых вопросов.

«Невозможно конкретные правила тарифообразования, например в теплоснабжении, электроснабжении и водоснабжении формировать без учёта отличительных особенностей по видам деятельности», - добавила она.

В свою очередь, Кирилл Макаров отметил важность Юридического форума для отраслевых специалистов. По его словам, эта площадка помогает юристам обмениваться мнением, быть в курсе последних тенденций в юриспруденции, что в конечном итоге повышает качество законотворческой деятельности.