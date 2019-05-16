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Модернизация

Несмотря на сложные погодные условия, в Айхальском РЭС не прекращаются плановые работы на ЛЭП

Несмотря на сложные погодные условия, в Айхальском РЭС не прекращаются плановые работы на ЛЭП

17 мая 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», несмотря на сложные погодные условия, не прекращают работы по капитальному ремонту линий электропередачи. 17 мая 2019 года в зоне действия Айхальского РЭС выпал снег, высота снежного покрова 50 см, температура воздуха минус 7 градусов по Цельсию, ветер 6 м/с. 

В настоящий момент на ВЛ 110 кВ Л-118 «ГПП-6 – Пульпа – Насосная» выполняется замена деталей и укрепление П-образных деревянных опор. Данная линия питает промышленные объекты АК «АЛРОСА» в городе Удачный Мирнинского района. На ВЛ 220 кВ Л-203 «КВГЭС – Айхал» работает подрядная организация «СеверТехстрой».

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия энергетики ЗЭС выполняют ремонтные работы в соответствии с планом. Для нас очень важно своевременно решать производственные задачи», - отметил директор ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» Игорь Забегин.

Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Компания: Якутскэнерго

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