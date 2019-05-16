Несмотря на сложные погодные условия, в Айхальском РЭС не прекращаются плановые работы на ЛЭП

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», несмотря на сложные погодные условия, не прекращают работы по капитальному ремонту линий электропередачи. 17 мая 2019 года в зоне действия Айхальского РЭС выпал снег, высота снежного покрова 50 см, температура воздуха минус 7 градусов по Цельсию, ветер 6 м/с.

В настоящий момент на ВЛ 110 кВ Л-118 «ГПП-6 – Пульпа – Насосная» выполняется замена деталей и укрепление П-образных деревянных опор. Данная линия питает промышленные объекты АК «АЛРОСА» в городе Удачный Мирнинского района. На ВЛ 220 кВ Л-203 «КВГЭС – Айхал» работает подрядная организация «СеверТехстрой».



«Несмотря на неблагоприятные погодные условия энергетики ЗЭС выполняют ремонтные работы в соответствии с планом. Для нас очень важно своевременно решать производственные задачи», - отметил директор ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» Игорь Забегин.



Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»