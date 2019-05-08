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Мероприятия

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить стенд компании  на XII Воронежский промышленный форум 2019 – межрегиональный специализированный форум и выставка

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Воронежский промышленный форум

Форум предполагает самую обширную программу по большому спектру тем, а так же выставочную экспозицию. Для посещения выставки необходимо регистрация на официальном сайте выставки http://promforum36.ru/.

Форум-выставка состоится с 21 по 22 мая 2019 года в Индустриальном парке «Масловский» по адресу: г. Воронеж, Новоусманский р-он, 6-я Парковая улица, 1.

Сотрудники предприятия представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции,  а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".

За дополнительной информацией можно обратиться в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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