ОДК создает в Уфе центры для изготовления узлов вертолетных двигателей

Уфимское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации – ОДК-УМПО проводит работы по организации трех новых производственно-технологических центров (ПТЦ), специализирующихся на изготовлении мелко- и среднеразмерных узлов вертолетных турбовальных двигателей типа ВК-2500. Завершение первой очереди работ запланировано на конец этого года, окончательная сдача ПТЦ и ввод их в эксплуатацию – на конец 2020-го.



Планируется, что в ПТЦ будут изготавливаться камеры сгорания, масляные фильтры, корпусные детали из алюминиевых и магниевых сплавов, обоймы и др.



В настоящее время в помещениях ведутся строительно-монтажные работы, установка оборудования. На площади более 23 000 кв. м разместятся 258 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Численность персонала центров достигнет около 500 человек. Сейчас идет подбор кадров, а также стажировка рабочих и специалистов.



При проектировании производственно-технологических центров были применены принципы бережливого производства (принцип выстраивания потока создания ценности, минимизации грузопотоков, наилучшего использования площадей и др.). Вкупе с высоким уровнем технического оснащения это позволит сократить трудоемкость и цикл изготовления деталей и узлов ВК-2500, повысить их качество.



Производственно-технологические центры создаются в ОДК-УМПО для обеспечения программы импортозамещения. Первый из них – ПТЦ № 185 – вступил в строй в конце прошлого года, сейчас здесь серийно выпускаются свободная турбина, сопловой аппарат III ступени, сопловые аппараты компрессорной турбины и другие узлы.



Окончательная сборка ВК-2500 проходит на головном предприятии проекта – «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге, являющемся разработчиком двигателя. ВК-2500 предназначен для установки на большинство вертолетов типа «Ми» и «Ка».