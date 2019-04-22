Смоленскэнерго завершило подготовку к работе в грозовой период 2019 года

Для подготовки к грозовому периоду 2019 года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализовали мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса Смоленской области. Они разрабатывались исходя из анализа отключений, технологических нарушений электрооборудования по причине воздействия грозовых перенапряжений за аналогичные периоды предыдущего года, при этом особое внимание уделялось проверке и испытанию средств защиты от перенапряжений оборудования подстанций, устранению «опасных мест», наличие которых влечет за собой развитие последствий технологических нарушений по причине грозовых перенапряжений. Кроме того, для обеспечения безаварийной работы были приняты дополнительные меры по защите линий электропередачи 6-110 кВ, подстанций 35-110 кВ и трансформаторных пунктов 6-10 кВ.

Именно поэтому до начала грозового периода специалисты Смоленскэнерго завершили проверку и анализ существующих схем защиты от перенапряжения, провели визуальный осмотр состояния устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений распределительных устройств подстанций 35-110 кВ, воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и распределительных сетей 6-10 кВ. В соответствии с разработанными мероприятиями были выполнены в установленные сроки инженерные осмотры всех подстанций 35-110 кВ, складов горюче-смазочных материалов, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений.

Оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу филиала были проведены инструктажи по действиям в условиях грозы и противоаварийные тренировки по определению мест повреждения линий электропередачи, а также по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей.

Также проведена проверка состояния готовности и достаточности проводной, спутниковой, радио - и сотовой связи.

«Грозовой период является серьезным испытанием для электрооборудования. Энергетики заблаговременно анализируют отключения и технологические нарушения, которые произошли по причине воздействия грозовых перенапряжений за аналогичные периоды прошлых лет, и на основе данного анализа разрабатывают план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов, - отметил начальник отдела анализа и управления производством Смоленскэнерго Виталий Голубков. – Стоит отметить, что своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса к прохождению грозового периода позволит Смоленскэнерго значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности филиала и обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей Смоленской области».