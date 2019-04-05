В "Пензаэнерго" развивается система учета электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» продолжается реализовываться комплекс мероприятий по совершенствованию и развитию системы учета электроэнергии, передаваемой по сетям компании.

В рамках программы по развитию системы коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке (на объектах до 1 кВ) специалисты установят потребителям (юридическим и физическим лицам) 3739 однофазных и 409 трехфазных приборов учета. Данные работы будут проведены в населенных пунктах Пензенского, Тамалинского, Сердобского, Белинского, Каменского, Городищенского, Никольского, Вадинского, Нижнеломовского, Спасского и Земетчинского районов Пензенской области.

Абонентам филиала «Пензаэнерго» будут установлены приборы учета нового поколения с дистанционным считыванием показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0 и выше. Кроме того, новые счетчики имеют встроенный тарификатор, который позволяет проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток. Известно, что переход на многотарифный расчет позволяет потребителю экономить. К тому же, новые счетчики устанавливаются потребителям филиала «Пензаэнерго» бесплатно, что избавляет абонентов от затрат на обслуживание и содержание прибора учета.

Помимо этого, в целях вычисления балансов электроэнергии и выявления потерь в 57 комплектных трансформаторных подстанциях ТП-6/0,4 кВ будут установлены трехфазные приборы учета, а также 61 устройство сбора и передачи данных. Сбор данных будет производиться дистанционно.

По программе развития системы учета на розничном рынке электроэнергии на объектах свыше 1 кВ на воздушных линиях 6-10 кВ будет установлено 100 пунктов коммерческого учета (ПКУ) и один на ВЛ 35 кВ. Эти устройства предназначены для измерения и учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка. Все установленные ПКУ будут включены в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Это позволит повысить наблюдаемость воздушных линий, проводить более точных анализ работы как отдельно взятых воздушных линий, их системы, так и отдельных участков. В том числе, применение ПКУ позволяет отслеживать и факты хищения электрической энергии.

Программа развития учета электроэнергии действует в филиале «Пензаэнерго» уже более 8 лет. Современная система учета электроэнергии – неотъемлемый элемент реализации цифровой трансформации электрических сетей.