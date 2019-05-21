Антон Инюцын принял участие в торжественной церемонии по случаю завершения проекта ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ

Заместитель Министра энергетики Антон Инюцын выступил в рамках торжественной церемонии по случаю завершения проекта ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ в Тульской области. В мероприятии также приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов.

Антон Инюцын поздравил коллектив компании «Квадра», а также руководство Тульской области с завершением большого инвестиционного проекта, который позволит значительно повысить эффективность производства тепла и электроэнергии, увеличить надежность теплоснабжения города Алексина.

«Алексинская ТЭЦ является одним из системообразующих предприятий энергетики Тульской области. За счет ввода ПГУ-115 МВт электрическая мощность ТЭЦ выросла на 115 МВТ и составила 177 МВт, а тепловая мощность увеличилась на 90 Гкал/ч до 240 Гкал/ч. Алексинская ТЭЦ будет производить около 860 млн кВт/ч электроэнергии в год, обеспечивая теплом 40 тысяч жителей, а также промышленные предприятия города Алексина», - сказал он.

Замминистра также отметил, что строительство новой ПГУ Алексинской ТЭЦ во многом было обеспечено за счет разработанной Минэнерго России программы договоров поставки мощности. Кроме этого, по словам Антона Инюцына, новая парогазовая установка обладает более высоким КПД, а значит, сократится количество природного газа, потребляемого на выработку единицы энергии, а также объём продуктов его сгорания, уходящих в атмосферу, что позитивно скажется на экологии региона.