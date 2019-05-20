ФСК ЕЭС обеспечила возможность увеличить выдачу мощности промышленному кластеру Мордовии до 172,5 МВт

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела реконструкцию подстанции 220 кВ «Саранская», которая является одним из узловых питающих центров Республики Мордовия. Это позволило обеспечить возможность электроснабжения завода «Сарансккабель» в объеме до 6,1 МВт. В результате суммарный объем мощности, выдаваемой промышленным предприятиям республики, достиг 172,5 МВт.

В закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) подстанции 220 кВ «Саранская» введена в работу новая ячейка 6 кВ, оснащенная современным оборудованием отечественного производства: вакуумным выключателем, трансформаторами тока и ограничителем перенапряжений. Новое оборудование оснащено устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами энергообъекта, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, а также приборами учета электроэнергии в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.



Установленная мощность подстанции 220 кВ «Саранская» составляет 250 МВА. Она обеспечивает энергоснабжение Саранска с населением более 300 тыс. человек, объекты социальной сферы и промышленных потребителей – электроламповый завод «Лисма», Саранский домостроительный комбинат и др. В 2016 году на подстанции также было реконструировано ЗРУ для технологического присоединения научно-производственного центра «Технопарк – Мордовия», на территории которого в настоящее время работает более 120 резидентов.



Кроме того, в Республике Мордовия ФСК ЕЭС обеспечивает электроснабжение таких крупных промышленных потребителей как предприятия «Мордовцемент», «ВКМ-Сталь», «Цветлит», «Рузхиммаш» и др.