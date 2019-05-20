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Модернизация

ФСК ЕЭС обеспечила возможность увеличить выдачу мощности промышленному кластеру Мордовии до 172,5 МВт

ФСК ЕЭС обеспечила возможность увеличить выдачу мощности промышленному кластеру Мордовии до 172,5 МВт

21 мая 2019, 12:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела реконструкцию подстанции 220 кВ «Саранская», которая является одним из узловых питающих центров Республики Мордовия. Это позволило обеспечить возможность электроснабжения завода «Сарансккабель» в объеме до 6,1 МВт. В результате суммарный объем мощности, выдаваемой промышленным предприятиям республики, достиг 172,5 МВт.

В закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) подстанции 220 кВ «Саранская» введена в работу новая ячейка 6 кВ, оснащенная современным оборудованием отечественного производства: вакуумным выключателем, трансформаторами тока и ограничителем перенапряжений. Новое оборудование оснащено устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами энергообъекта, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, а также приборами учета  электроэнергии в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Саранская» составляет 250 МВА. Она обеспечивает энергоснабжение Саранска с населением более 300 тыс. человек, объекты социальной сферы и промышленных потребителей – электроламповый завод «Лисма», Саранский домостроительный комбинат и др. В 2016 году на подстанции также было реконструировано ЗРУ для технологического присоединения научно-производственного центра «Технопарк – Мордовия», на территории которого в настоящее время работает более 120 резидентов.

Кроме того, в Республике Мордовия ФСК ЕЭС обеспечивает электроснабжение таких крупных промышленных потребителей как предприятия «Мордовцемент», «ВКМ-Сталь», «Цветлит», «Рузхиммаш» и др.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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