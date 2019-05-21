Международные стандарты ISO 9001: на пути к цифровым технологиям

В Кубаньэнерго (входит в группу «Россети») прошло обучение ключевого персонала филиалов, участвующего в формировании стратегии и управлении системой менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001.



Со вступительным словом к участникам обратился заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго» Игорь Шмаков. Он озвучил основные цели и задачи, стоящие перед компанией при цифровой трансформации электроэнергетики и реализации инновационных мероприятий, а также отметил необходимость вовлечения в этот процесс каждого сотрудника Кубаньэнерго. Особую важность при этом имеет не только приобретение сотрудниками новых знаний, но и реализация их на практике. Что, как следствие, приведет к повышению эффективности деятельности компании.



Обучение, в котором приняли участие представители всех филиалов компании, организовано Энергетическим институтом повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго». Для участия в обучении привлечен представитель международного органа по сертификации компании «SGS».



По итогам обучения сотрудникам, успешно выполнившим тестирование и практические задания, будут выданы сертификаты об успешном окончании курса.