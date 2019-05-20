Представители МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья и региональных вузов обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации концепции цифровой трансформации

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошло рабочее совещание, в котором приняли участие представители руководства Общества и вузов, работающих в регионах его операционной ответственности (20 субъектов РФ). В режиме видеоконференции стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках реализуемой в энергокомпании концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Об основных направлениях Концепции рассказал начальник отдела по стратегическому планированию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Саенко. Он познакомил представителей вузов с целями и задачами цифровой трансформации, обозначил ее основные мероприятия и этапы. В числе основных ожидаемых результатов от реализации Концепции Сергей Саенко обозначил повышение эффективности компании и доступности ее электросетевой инфраструктуры, улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей, адаптивность компании к новым задачам и вызовам, развитие кадрового потенциала и новых компетенций.

В свою очередь представители высших учебных заведений представили энергетикам свои научно-исследовательские разработки, технические решения и образовательные проекты для применения в рамках концепции цифровой трансформации. Так, директор Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов предложил создать на базе своего университета центр компетенций по внедрению цифровых технологий и полигон для подготовки и переподготовки оперативного персонала в области цифровой трансформации. Доцент кафедры внутризаводского оборудования ЛГТУ Евгений Зацепин презентовал модель активно-адаптивного управления электрической сетью, позволяющую учитывать при ее изучении максимальный спектр факторов, оптимизировать функционирование сети по выбранному приоритету и минимизировать риски возникновения технологических нарушений. Сразу несколько проектов НИОКР для реализации в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса предложил декан электротехнического факультета ИГЭУ Андрей Мурзин. Кроме того, он высказал ряд инициатив по участию специалистов электросетевых компаний в учебном процессе ИГЭУ в области цифровизации. Эти и другие предложения вузов были приняты энергетиками для рассмотрения.

«Нашу компанию и вузы, работающие в регионах ее операционной ответственности, связывают многие годы плодотворного сотрудничества – и стартовавший в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья процесс цифровой трансформации открывает новые перспективы для его расширения. Это касается и возможности практического применения уже имеющихся у высших учебных заведений готовых решений и разработок в области цифровизации, и использования их интеллектуального потенциала для разработки НИОКР под конкретные потребности Общества, и совместной работы по обучению молодых перспективных кадров для отрасли. Поэтому мы намерены расширять наше взаимодействие на самых разных направлениях, в самых разных форматах», - подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

Напомним, в МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья в 2019 году стартовал первый этап реализации концепции цифровой трансформации. В рамках него до конца 2020 года в периметре Общества (в 20 субъектах РФ) будут созданы 9 цифровых РЭС и 10 цифровых подстанций. 100% территории его филиалов будут охвачены цифровой радиосвязью. В рамках данной концепции будут выполнены работы по комплексной автоматизации сети 6-10 киловольт и внедрению комплексной системы энергомониторинга в 31 РЭС. Кроме того, в 2019 году во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в рамках внедрения Концепции оперативно-технологического управления ПАО «Россети» будут начаты работы по созданию единых центров управления сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения – городские диспетчерские центры - создадут в городах с населением свыше ста тысяч человек. ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и самыми современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, осуществлять телеуправление коммутационными аппаратами, анализировать параметры, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Реализация концепции проектов цифровой трансформации в ПАО «МРСК Центра» позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей