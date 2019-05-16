Проект "Чистая Волга" получит мощность "Самарских распределительных сетей"

В рамках федерального проекта «Сохранение и оздоровление реки Волги» (рабочее название «Чистая Волга»), утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» обеспечит технологическое присоединение к сетям новой станции УФ-обеззараживания на Городских очистных канализационных сооружениях. После завершения всех работ заявитель получит 1,12 МВт мощности.



Важность сбережения уникальных природных символов России, в том числе, и Волги, Президент отметил в декабре в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Масштабный проект направлен на улучшение экологического состояния Волги, восстановление и сохранение природной среды и модернизацию объектов ЖКХ. В первую очередь речь идет о реконструкции систем холодного водоснабжения, напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации.



Реализация проекта «Чистая Волга» в г.о Самара предполагает запуск станции ультрафиолетовой очистки сточных вод. Проект рассчитан на несколько лет, однако активный процесс переоборудования городских очистных сооружений идет уже сейчас.



Заявителем по технологическому присоединению новой станции УФ-обеззараживания выступает МП «Самараводоканал». В рамках технических условий предполагается строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и подключение к двум ячейкам на подстанции 110 кВ Волжская Самарского филиала ПАО «МРСК Волги». Срок реализации проекта – 2 года. Предполагается, что в рамках реализации программы «Чистая Волга» объем сброса недоочищенных вод сократится на 38 %.