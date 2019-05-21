Состоялся телефонный разговор между Александром Новаком и Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом.



Как сопредседатели Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили подготовку к юбилейному пятнадцатому заседанию Российско-Иранской Межправительственной комиссии, запланированной к проведению с 16 по 18 июня в Тегеране и Исфагане, а также ход реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках двустороннего сотрудничества.