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Модернизация

Свыше 3 млн кВтч "солнечной" энергии с двух новых солнечных электростанций поступило в распределительную сеть МРСК Юга

Свыше 3 млн кВтч солнечной энергии с двух новых солнечных электростанций поступило в распределительную сеть МРСК Юга

21 мая 2019, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Свыше 3 млн кВтч «солнечной» энергии с двух новых солнечных электростанций поступило в распределительную сеть ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в Астраханской области за первый месяц их работы.

Станции «Элиста-Северная» и «Михайловская», расположенные в Наримановском и Трусовском районах, подключены к сети астраханского филиала компании в апреле текущего года. Присоединенная мощность каждого объекта составила 15 МВт. Для присоединения объектов солнечной генерации к электрическим сетям МРСК Юга энергетики установили по две ячейки напряжением 6 киловольт на подстанциях напряжением 110/6 киловольт «Окрасочная» и «Вододелитель». Всего в регионе МРСК Юга осуществила ТП 9 солнечных электростанций.

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области» (Астраханское РДУ), потребление электроэнергии в областной энергосистеме в 2018 году составило 4423,6 млн кВт∙ч, из них электростанции энергосистемы Астраханской области выработали 4065,6 млн кВт∙ч электроэнергии. Дефицит мощности должны восполнить альтернативные источники электроэнергии и, в частности, солнечные электростанции. Так, к примеру, в 2018 году генерация СЭС выдала в сеть свыше 72,92 млн кВт∙ч.

«Немаловажную роль в реализации проектов ВИЭ играет технологическое присоединение новых электростанций к единой энергосети. Эту работу берет на себя МРСК Юга», - отметил генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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