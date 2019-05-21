ЦНИИТМАШ получил право аттестовывать лаборатории по контролю оборудования электроэнергетики

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля - АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») успешно прошел процедуру расширения области аккредитации на оборудование электроэнергетики. Теперь предприятие имеет право аттестовывать лаборатории, проводящие испытания электроэнергетических объектов методами неразрушающего контроля (НК) на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

Аттестация и аккредитация необходима испытательным лабораториям для подтверждения компетентности в работе на опасных объектах и помогает обеспечить надёжность и безопасность функционирования энергетического оборудования. Ранее ЦНИИТМАШ мог аттестовывать лаборатории для объектов котлонадзора, систем газоснабжения (газораспределения), подъемных сооружений, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, взрывопожароопасных и химически опасных производств, железнодорожного транспорта, зданий и сооружений (строительных объектов). В 2019 году к этому списку добавилась аттестация и аккредитация лабораторий для контроля оборудования электроэнергетики ультразвуковым, магнитным, капиллярным, тепловым, визуальным и измерительным методами. Это поможет ЦНИИТМАШ расширить сферу деятельности и спектр заказчиков, а также повысить шансы на победу в отраслевых тендерах на услуги в области оценки соответствия. Для участия в таких конкурсах часто имеет значение, насколько широка область аккредитации и какими компетенциями обладают сотрудники института.

«У нас достаточно широкая область аккредитации, но мы увидели, что сегодня у компаний промышленного сектора все чаще возникает потребность аттестовывать и аккредитовать свои лаборатории для работы с оборудованием электроэнергетики. Очевидно, это связано с принятием Федерального закона №271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» от 29.07.2018. Поэтому весной 2019 года мы получили приложение к своему свидетельству, позволяющее аттестовывать и аккредитовывать лаборатории для таких работ, – рассказывает директор НОАЛ и ТУО ЦНИИТМАШ Лариса Басацкая. – Независимых органов по аттестации лабораторий неразрушающего контроля в России в настоящий момент 45, и они активно конкурируют друг с другом. Лишь четверти из них удалось включить в свою область аккредитации электроэнергетическое оборудование, так что мы находимся в авангарде этого процесса. В настоящий момент мы аттестовали две лаборатории, однако у нас есть еще несколько потенциальных заказов».



Для справки:



Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АО НПО «ЦНИИТМАШ») был основан в 1929 году. Имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является разработчиком основных материалов, технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов. В состав НПО входят пять специализированных институтов, опытный завод, испытательные и аттестационные центры.

ЦНИИТМАШ был впервые аккредитован как независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля в 2000 году с целью подтверждения компетенции в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Подтверждать аккредитацию необходимо раз в три года. В 2000 году институт был аккредитован и как территориальный уполномоченный орган, оказывающий услуги по добровольной оценке соответствия испытательных лабораторий (лабораторий неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний) требованиям Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. На данный момент аттестовано 1023 лаборатории неразрушающего контроля и 23 лаборатории разрушающих и других видов испытаний.



АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

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