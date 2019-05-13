Турбина Уральского турбинного завода увеличила мощность Центральной электростанции Магнитки

Турбина Уральского турбинного завода (холдинг РОТЕК) запущена в работу на Центральной электростанции (ЦЭС) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Пуск нового агрегата увеличил мощность станции на 25 МВт.



Турбина Т 42/50-2.9 производства УТЗ выполнена в одном цилиндре и укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. Имеет выносной блок стопорно-регулирующих клапанов. При ее создании использовались совершенно новые технологии, а многие элементы, установленные на агрегате, ранее применялись только на турбинах большей мощности.



Новый турбоагрегат мощнее прежнего, при этом позволит снизить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии на 15% и уменьшить потребление природного газа. Кроме того, экономические показатели агрегата будут способствовать увеличению разницы между покупной электроэнергией и произведенной на ЦЭС в пользу последней.



Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличится надежность подачи тепла на отопление и горячее водоснабжение города Магнитогорска.

Стоит отметить, что агрегат устанавливали в действующем машинном зале на месте старой турбины № 6, рядом с работающим оборудованием.