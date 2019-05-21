В Волгограде на площадке "Каустика" открылось уникальное производство

В Красноармейском районе Волгограда создано новое производство по выпуску пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект составили 250 миллионов рублей. С итогами реализации инвестпроекта сегодня, 21 мая, ознакомился заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

Для создания нового завода было реконструировано одно из зданий на территории завода «Каустик». В корпусе смонтирована новая вентиляция и электроснабжение, современная противопожарная система. Созданы комфортные бытовые помещения для работников, а также офисные помещения и лаборатории. Инвесторами приобретено современное оборудование, которое уже смонтировано и прошло пусконаладку, выпущены опытные партии продукции, отработана новая технология. Мощность производства составляет десять тысяч тонн в год, на новом предприятии создано 60 рабочих мест.

Пластикаты применяются в производстве кабелей различного назначения, востребованы на российском рынке. Компания «Пласткаб» будет выпускать безгалогенные термопластичные пластикаты пониженной горючести - из них производится своего рода «спецодежда» для кабелей, которая может служить в различных агрессивных средах. В отличие от обычных оболочек при горении она не выделяет токсичных веществ. Такая продукция является более экологичной, применяется в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Напомним, в 2018 году промышленными предприятиями Волгоградской области на модернизацию и приобретение основных средств направлено более 64 млрд рублей, из них более 47 млрд рублей составили инвестиции в развитие обрабатывающих производств, что почти на 10 процентов или 4,2 млрд рублей превышает объем 2017 года. Росту вложений в несырьевые отрасли способствует реализация масштабных инвестпроектов, в том числе с привлечением средств rосподдержки и использования механизмов институтов развития. Данное направление деятельности губернатор Андрей Бочаров обозначил в числе приоритетных в 2014 году. За минувшие пять лет в регионе введены 50 новых промышленных объектов, до 2021 года будет создано еще не менее 28 площадок. Совместные усилия власти и бизнеса дают синергетический эффект для развития экономики и социальной сферы Волгоградской области.

Добавим, «Пласткаб» стал вторым из 17 запланированных к завершению в текущем году инвестпроектов - в апреле в волгоградском филиале компании «Северсталь канаты» была открыта новая производственная линия специальных канатов.

РИАЦ