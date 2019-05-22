Россия и Вьетнам подписали меморандум о графике реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий

Госкорпорация «Росатом» и Министерство науки и технологий Вьетнама подписали Меморандум о графике реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на территории Социалистической Республики Вьетнам.

В присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр науки и технологий Вьетнама Чу Нгок Ань.

Российские и вьетнамские специалисты уже провели ряд работ, в том числе по определению предварительных требований, подбору наиболее подходящей площадки. Учитывая утверждение в ноябре 2018 года предварительного технико-экономического обоснования проекта, подписанный меморандум определяет дальнейшие шаги по сооружению ЦЯНТ во Вьетнаме.

Для справки:

Российско-вьетнамское межправительственное соглашение о сооружении Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме было подписано в ноябре 2011 года. В июне 2017 года был заключен Меморандум о взаимопонимании по сооружению Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, фиксирующий план по реализации проекта ЦЯНТ. Во время серии консультаций в 2017-2019 гг. стороны уточнили конфигурацию ЦЯНТ в составе реакторной установки на базе многоцелевого водо-водяного исследовательского реактора тепловой мощностью до 15 МВт, а также комплекса научно-исследовательских лабораторий, инженерной инфраструктуры для обеспечения безопасного функционирования ЦЯНТ. В сентябре 2018 года в рамках визита Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга (Nguyễn Phú Trọng) в Российскую Федерацию подписаны два документа: Меморандумы о подготовке кадров и о сотрудничестве в вопросах формирования позитивного общественного мнения в отношении проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»