В Крымской энергосистеме успешно проведены испытания по определению готовности СЭС к участию в общем первичном регулировании частоты

В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя проведены испытания, подтвердившие соответствие солнечных электростанций (СЭС) Николаевская и Митяево техническим требованиям к участию генерирующего оборудования СЭС в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ).

Технические требования определены Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и приказом Минэнерго России от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229». Согласно требованиям, солнечные электростанции должны участвовать в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности при увеличении частоты в энергосистеме с использованием устройства центрального регулирования.

В ходе испытаний проводились имитация скачкообразного изменения частоты на входе в устройства центрального регулирования СЭС в соответствии с программой испытаний и фиксация результатов соответствующего изменения активной мощности генерирующего оборудования. Затем осуществлялся анализ результатов испытаний, включающий определение общесистемных технических характеристик генерирующего оборудования СЭС и его готовности к участию в ОПРЧ. Результаты испытаний подтвердили готовность генерирующего оборудования СЭС Николаевская и СЭС Митяево к участию в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ).

При подготовке к испытаниям филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя» (Черноморское РДУ) разработали индивидуальные для каждой СЭС программы испытаний.

Привлечение солнечных электростанций к участию в ОПРЧ обеспечивает их полноценную интеграцию в Единую энергосистему и повышает надежность работы ЕЭС России при отклонениях частоты. Результаты проведенных успешных испытаний могут быть использованы при совершенствовании нормативно-технической базы определяющей требования к порядку организации и проведения испытаний генерирующего оборудованию СЭС для участия в ОПРЧ.

Суммарная установленная мощность СЭС Крымской энергосистемы – 300,021 МВт, что составляет 14,4 % от суммарной установленной мощности генерирующего оборудования энергосистемы региона. Установленная мощность СЭС Митяево составляет 31,6 МВт, СЭС Николаевская – 69,7 МВт.