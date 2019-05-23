ЧМК поможет построить электростанцию в Татарстане

Челябинский металлургический комбинат, входящий в группу «Мечел», отгрузил крупную партию арматуры для строительства теплоэлектростанции в Нижнекамске. 750 тонн продукции было отправлено в Татарстан при помощи металлоторговой компании «Мечел-Сервис».



Особенность новой станции в том, что её основным топливом станет попутный газ, являющийся побочным продуктом производства предприятия «Нижнекамскнефтехим». Именно поэтому электростанцию возводят в промышленном районе города, и она в первую очередь станет удовлетворять потребности в энергии завода, поставляющего топливо. Электростанцию снабдят двумя газовыми и одной паровой турбинами, и двумя котлами-утилизаторами. Её планируемая мощность 495 МВт.



Компания «Нижнекамскнефтехим» занимается производством пластиков и каучуков, при этом занимая одно из первых мест в России по выпуску подобной продукции. Большинство производства компании сосредоточено именно в Нижнекамске, поэтому строительство электростанции позволит расширить производственные мощности.

«Вечерний Челябинск»