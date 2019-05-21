Денис Мантуров провел итоговое заседание коллегии Росстандарта

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в заседании итоговой коллегии Росстандарта за 2018 год, где обозначил результаты совместной работы и задачи, над которыми предстоит работать в этом году. Заседание провел Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

Открывая свое выступление, Министр сообщил об успехе в существенном вытеснении теневого бизнеса за счет комплексных решений в надзорной деятельности и усиления мер ответственности. В частности, введение входного контроля безопасности позволило уменьшить объем контрафакта кабельной продукции с 32 до 11%. Помимо этого, он отметил эффективность внедрения практики «оборотных штрафов» в результате чего доля нарушений в отношении качественных характеристик автомобильного топлива снизилась вдвое – с 20 до 9%, а объем легального производства бензина и дизеля класса К5 за прошлый год увеличился более чем на 5 млн тонн.

Учитывая действенность этого механизма, Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала решение о распространении «оборотных штрафов» на рынок кабельной индустрии, трубной промышленности, производство автокомпонентов и другую товарную номенклатуру на рынках с высокой долей контрафакта. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях мы должны внести в Правительство в этом году

- заявил Денис Мантуров.

В целом доля фальсификата на российском рынке за три года уменьшилась с 27 до 20%.

Доклад Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова был посвящен направлениям создания современной инфраструктуры качества. В частности, глава ведомства отметил тенденцию снижения госзаказа в национальной системе стандартизации, подчеркнув, что она в полной мере соответствует нашей стратегической цели по переходу к новой модели, опирающейся в основном на привлечение частных инвестиций.

Всего в прошлом году, в результате планового сокращения госзаказа на разработку стандартов, утверждено 1048 новых документов из которых две трети – это стандарты по госконтрактам и треть профинансирована бизнесом. 382 инициативных стандарта – это самый высокий показатель за всю историю стандартизации. И одновременно 666 бюджетных это абсолютный минимум за последние 5 лет. При этом обеспечено безусловное исполнение всех контрольных поручений по разработке критически важных документов

- сказал Алексей Абрамов.