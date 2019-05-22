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Инновации (разработки)

Экструзионная головка с регулированием концентричности в одной точке

Экструзионная головка с регулированием концентричности в одной точке

23 мая 2019, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: GUILL Tool & Engineering
Отрасль: Электротехника 

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Американская компания GUILL Tool & Engineering представила свою новую экструзионную головку, в которой используются регулировочные винты для исключительного точного регулирования концентричности. Уровень точности концентричности достигает 0,008 дюймов или ещё выше на каждый оборот.

Такое регулирование концентричности в одном месте является инновацией компании GUILL Tool & Engineering для процесса экструзии тонкостенной кабельной оболочки и трубок с высокой точностью внутреннего / наружного диаметров. Один регулировочный винт контролирует все 360º окружности кабеля. Новая экструзионная головка оснащена запатентованным дефлектром для быстрого переключения на другие режимы с временем перехода около одной минуты при скорости потока материала 0,5 фунта / час, и оптимизирована для использования с экструдерами размером ½ дюйма и ¾ дюйма и максимальным внутренним диаметром дорна 0,25 дюйма.

Кроме того, новая экструзионная головка компании GUILL Tool & Engineering обеспечивает потребителям высокий уровень гибкости. По специальному запросу компания поставляет конструкции экструзионных головок для переработки фторполимеров.

Компания: RusCable.Ru

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