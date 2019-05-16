"Ростелеком" и компания VNPT будут совместно развивать проекты информационной безопасности, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама

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23 мая 2019, 09:55
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВЬЕТНАМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области инфокоммуникационных технологий.
Меморандум подписали Президент и Генеральный директор VNPT Фам Дук Лонг (Phạm Đức Long, President & CEO) и Президент «Ростелекома» М.Э.Осеевский. На подписании присутствовали Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (Nguyễn Xuân Phúc) и Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев.
Подписанный документ определяет общие подходы совместной деятельности по оказанию услуг и продвижению решений «Ростелекома» на рынке Вьетнама. В соответствии с текстом Меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города.
По условиям Меморандума компания VNPT берет на себя взаимодействие с клиентами, координацию предпродажных процессов, а также содействие «Ростелекому» при внедрении технических решений и т.д.
«Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, участвовать в предпродажных процессах и осуществлять внедрение клиентских решений, а также выполнять совместно со специалистами VNPT НИОКР в области новых технологий, включая технологии кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности и виртуальной реальности.
Президент и Генеральный директор VNPT Фам Дук Лонг:«Как ведущий провайдер телекоммуникационных и ИТ услуг во Вьетнаме, VNPT реализует стратегию цифровой трансформации с целью стать ведущим провайдером цифровых услуг в регионе. VNPT осуществляет ряд проектов цифровой трансформации для правительства и предприятий Вьетнама, в том числе проекты электронного правительства. Сотрудничество с «Ростелекомом» – надёжным партнёром Российского государства и бизнеса, c прочными позициями в области электронного правительства, облачных вычислений, электронного здравоохранения и образования, кибербезопасности – поможет VNPT в успешной реализации во Вьетнаме цифровых проектов и проектов электронного правительства Группы VPTN, содействуя решению важной задачи цифровой трансформации Вьетнама в направлении цифрового правительства, цифровой экономики и общества»
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:«Наше деловое сотрудничество с VNPT на инновационных высокотехнологических площадках развивается уже второй год. Подписанный меморандум стал очевидным подтверждением заинтересованности наших компаний в дальнейшем расширении сотрудничества, определив ближайшие конкретные шаги в области электронных государственных услуг, облачной обработки данных и вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, а также жилищно-коммунальных услуг».
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Vietnam Posts and Telecommunications Group или VNPT (Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа) — крупнейшая телекоммуникационная и ИКТ компания Вьетнама, которая входит в число крупнейших компаний страны. Штаб-квартира расположена в Ханое, в компании работает около 40 тыс. сотрудников.
Основные направления деятельности Vietnam Posts and Telecommunications Group — мобильная и стационарная связь, обеспечение доступа к интернету, передача данных через спутники Vinasat-1 и Vinasat-2, решения и услуги в сфере ИКТ, производство телекоммуникационного и ИКТ оборудования и устройств. На сегодня VNPT владеет современной, эффективной общенациональной телекоммуникационной инфраструктурой, с прямыми выходами на более 240 стран по всему миру, в том числе используя сухопутные и подводные волоконно-оптические системы, отвечающие высочайшим требованиям потребителей. Суммарная пропускная способность магистральной сети на сегодня составляет 785 Гбит/с с учётом международных подводных оптических кабельных систем, а именно, SMW-3, AAGs. За 2018 год итоговая выручка группы Vietnam Posts and Telecommunications Group достигла 6,7 млрд. долларов США, а чистая прибыль составила свыше 277 млн. долларов США. По состоянию на конец первого квартала 2019 года у VNPT насчитывалось около 31,3 млн. абонентов мобильной связи (доля рынка – более 23%), почти 2,7 млн. абонентов фиксированной телефонии (доля рынка – более 90%) и примерно 5,2 млн. абонентов фиксированной широкополосной связи (доля рынка – более 40%).