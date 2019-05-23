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Производство

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка.

"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - говорится в сообщении.

Также Сбербанк принял решение о досрочном взыскании задолженности Антипинского НПЗ и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение.

 

ТАСС

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