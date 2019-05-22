В "Пензаэнерго" участникам регионального штаба презентовали концепцию "Цифровая трансформация 2030"

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» состоялось внеочередное заседание штаба при Правительстве Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения. В нем приняли участие представители областной и городской власти, МЧС, ОАО «РЖД», надзорных служб, сотрудники энергокомпаний, предприятий генерации, регионального диспетчерского управления, а также сбытовых и территориальных сетевых организаций.

Главный вопрос в повестке заседания – готовность предприятий электроэнергетики к обеспечению надежного электроснабжения пунктов проведения единого государственного экзамена в Пензенской области в период с 27 мая по 1 июля. Выступающие с докладами сообщили о полной готовности своих предприятий обеспечить бесперебойное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ, а в случае аварийного отключения основного электроснабжения – оперативно обеспечить резервное, в том числе и за счет применения мобильных дизельных электростанций. Помимо этого, энергетики отчитались о проведенных проверках готовности эксплуатируемого электрооборудования, автотранспорта, спецтехники, дежурных служб и «горячих линий».

В ходе внеочередного заседания регионального штаба его участникам была презентована концепция ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030». Заместитель директора – главный инженер филиала «Пензаэнерго» Михаил Кожевников рассказал о планах и пользе внедрения интеллектуальных систем управления на базе цифровых технологий в работу электросетевых компаний, входящих в группу Россети.