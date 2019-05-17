Виталий Иванов и Юнус-Бек Евкуров обсудили развитие электросетевого комплекса Ингушетии

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Генерального директора «Россетей», генерального директора МРСК Северного Кавказа Виталия Иванова и Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова.

Стороны обсудили конкретные шаги по оздоровлению электросетевого комплекса, в том числе в рамках исполнения Постановления Правительства РФ #534. Кроме того, важной темой стали пути ликвидации хронических неплатежей, в частности, предприятий ЖКХ республики.

Глава региона заверил Виталия Иванова в поддержке органов власти Ингушетии для решения важных отраслевых вопросов, поскольку все действия энергетиков направлены на повышение качества энергоснабжения каждого жителя республики.

Кроме того, участники встречи детально обсудили содержательную часть долгосрочного регуляторного соглашения между регионом и энергокомпанией. Документ планируется подписать на полях Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.