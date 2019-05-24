Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу развития газовой отрасли Крымского полуострова

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу баланса газа на территории Крымского полуострова. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти Республики Крым, АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Участники совещания обсудили исполнение поручений протоколов совещаний Минэнерго России, а также ход согласования инвестиционной программы ГУП РК «Черноморнефтегаз» на 2019 год.

Андрей Черезов рассказал, что план капитальных вложений ГУП РК «Черноморнефтегаз» направлен на реализацию мероприятий по всем направлениям деятельности.