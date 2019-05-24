Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу развития газовой отрасли Крымского полуострова

Создана Комиссия по вопросам развития и внедрения технологий
24 мая 2019, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: КРЫМ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу баланса газа на территории Крымского полуострова. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти Республики Крым, АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Черноморнефтегаз».
Участники совещания обсудили исполнение поручений протоколов совещаний Минэнерго России, а также ход согласования инвестиционной программы ГУП РК «Черноморнефтегаз» на 2019 год.
Андрей Черезов рассказал, что план капитальных вложений ГУП РК «Черноморнефтегаз» направлен на реализацию мероприятий по всем направлениям деятельности.
«В инвестиционной программе «Черноморнефтегаза» отмечается необходимость увеличение собственной добычи, а также развития газотранспортной системы Крымского полуострова и объектов комплексной подготовки газа, расширение использования газомоторного топлива», - отметил заместитель Министра.