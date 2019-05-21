IEK GROUP и Ассоциация "Русский Свет" приглашают в Казахстан на выставку "Город света"

Известные производители и поставщики электротехнической продукции, в том числе IEK GROUP, представят в «Городе света» самые популярные предложения, а также познакомят с новинками отрасли.

В экспозиции IEK GROUP в «Городе света» посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом продукции всех направлений компании: электротехники, светотехники, телекоммуникации и промышленной автоматизации.

Гостей ждет насыщенная деловая программа. В частности, специалисты IEK GROUP 23 мая проведут семинар «Новинки IEK GROUP в 2019 году».

Ждем вас в «Городе света» с 22 по 24 мая 2019 года. Место встречи: «Powerexpo Astana 2019» (Казахстан, г. Нур-Султан, ВК «Корме», Левый берег, ул. Достык, 3).