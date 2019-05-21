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Мероприятия

IEK GROUP и Ассоциация "Русский Свет" приглашают в Казахстан на выставку "Город света"

IEK GROUP и Ассоциация Русский Свет приглашают в Казахстан на выставку Город света

24 мая 2019, 14:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP, ГОРОД СВЕТА
Отрасль: Электротехника 

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Известные производители и поставщики электротехнической продукции, в том числе IEK GROUP, представят в «Городе света» самые популярные предложения, а также познакомят с новинками отрасли.

В экспозиции IEK GROUP в «Городе света» посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом продукции всех направлений компании: электротехники, светотехники, телекоммуникации и промышленной автоматизации.

Гостей ждет насыщенная деловая программа. В частности, специалисты IEK GROUP 23 мая проведут семинар «Новинки IEK GROUP в 2019 году».

Ждем вас в «Городе света» с 22 по 24 мая 2019 года. Место встречи: «Powerexpo Astana 2019» (Казахстан, г. Нур-Султан, ВК «Корме», Левый берег, ул. Достык, 3).

Компания: Группа компаний IEK

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