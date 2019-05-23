Компания Профотек реализовала комплексный проект по замене системы измерения тока на Казахстанском электролизном заводе (КЭЗ)

В конце мая 2019 года успешно завершилась реализация проекта по замене системы измерения тока серии корпусов электролиза алюминия на АО «Казахстанский электролизный завод» (группа ERG), г. Павлодар, Республика Казахстан. Этот проект выполнен «под ключ» компанией АО «Профотек» за пять месяцев, включая сроки производства основного измерительного оборудования, поставку, монтаж и пуско-наладку системы в работу для регулирования реального технологического процесса.

Основой системы измерения тока серии в данном проекте служат электронно-оптические трансформаторы тока (14 комплектов), произведённые портфельной компанией РОСНАНО - АО «Профотек». Оптические трансформаторы способны измерять постоянный ток без искажений и с высочайшей точностью на номиналах до 400 кА, в широком температурном диапазоне и в условиях мощнейшего воздействия магнитного поля.

Установленные на КЭЗ оптические трансформаторы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений в России, а также Республики Казахстан, и могут применяться на промышленно-опасных объектах, использоваться для построения систем технического и коммерческого учёта электроэнергии, в системах защиты и автоматики электрических подстанций и на объектах генерации.

Промышленное решение, реализованное Профотек совместно с компанией Эльстер Метроника «под ключ» на Казахстанском электролизном заводе, представляет собой комплекс приборов, объединённых в систему измерения с интеграцией в АСУ ТП Заказчика, предназначенную для выполнения следующих функций:

измерение постоянного тока на шине питания серии корпусов электролиза Трансформатором тока электронно-оптическим гибким ТТЭО-Г-1-П-400000… с классом точности 0,2; измерение постоянного тока на 12-ти шинах выпрямительных агрегатов, питающих серию корпусов электролиза, Трансформаторами тока электронно-оптическими гибкими ТТЭО-Г-1 -П-320000… с классом точности 0,2; передача в режиме реального времени информации об измерениях тока на главный контроллер регулирования тока серии и технологического процесса электролиза алюминия, а также на контроллеры управления выпрямительными агрегатами; передача в режиме реального времени информации об измерениях тока на Главный щит управления для предоставления оперативных данных о результатах измерения диспетчерскому персоналу; синхронизация измерительных трансформаторов тока через Устройство сбора и передачи данных (УСПД) УСПД RTU-325 ООО «Эльстер Метроника» с заводской системой единого времени от сервера NTP для обеспечения единства измерений; сбор данных об измерениях тока, в УСПД RTU-325, расчёт и передача: значений тока - в SCADA предприятия в протоколе ГОСТ Р 60970-5-105;

кА*час, а также диагностическая информация о состоянии измерительных трансформаторов - в существующий стандартный профиль автоматизированной среды учёта энергоресурсов Альфа ЦЕНТР;

интервальных измерений токов и небаланса - на внутренний веб-сервер.

В результате совместной работы специалистов АО «Профотек» и ООО «Эльстер Метроника» группы Honeywell, в кратчайшие сроки было реализовано уникальное решение по интеграции в контроллер RTU 325 цифровых выходов (RS 485) оптических трансформаторов тока производства АО «Профотек», что обеспечило возможность включения системы измерения постоянного тока в существующую на Казахстанском электролизном заводе систему учёта энергоресурсов Альфа ЦЕНТР и в SCADA Заказчика. Объединенный опыт и компетенции обеих компаний позволили в четко запланированные сроки реализовать новый для КЭЗ функционал - точнейший технологический поагрегатный учёт электроэнергии и дистанционный контроль оптических измерителей АО «Профотек».

Оптическая система измерения успешно заменила собой ненадежную и не входящую в свой класс точности устаревшую систему, основанную на датчиках Холла.