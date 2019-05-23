Компания Профотек реализовала комплексный проект по замене системы измерения тока на Казахстанском электролизном заводе (КЭЗ)

Вместе с RusCable Insider Digest № 124 —
24 мая 2019, 17:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
В конце мая 2019 года успешно завершилась реализация проекта по замене системы измерения тока серии корпусов электролиза алюминия на АО «Казахстанский электролизный завод» (группа ERG), г. Павлодар, Республика Казахстан. Этот проект выполнен «под ключ» компанией АО «Профотек» за пять месяцев, включая сроки производства основного измерительного оборудования, поставку, монтаж и пуско-наладку системы в работу для регулирования реального технологического процесса.
Основой системы измерения тока серии в данном проекте служат электронно-оптические трансформаторы тока (14 комплектов), произведённые портфельной компанией РОСНАНО - АО «Профотек». Оптические трансформаторы способны измерять постоянный ток без искажений и с высочайшей точностью на номиналах до 400 кА, в широком температурном диапазоне и в условиях мощнейшего воздействия магнитного поля.
Установленные на КЭЗ оптические трансформаторы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений в России, а также Республики Казахстан, и могут применяться на промышленно-опасных объектах, использоваться для построения систем технического и коммерческого учёта электроэнергии, в системах защиты и автоматики электрических подстанций и на объектах генерации.
Промышленное решение, реализованное Профотек совместно с компанией Эльстер Метроника «под ключ» на Казахстанском электролизном заводе, представляет собой комплекс приборов, объединённых в систему измерения с интеграцией в АСУ ТП Заказчика, предназначенную для выполнения следующих функций:
В результате совместной работы специалистов АО «Профотек» и ООО «Эльстер Метроника» группы Honeywell, в кратчайшие сроки было реализовано уникальное решение по интеграции в контроллер RTU 325 цифровых выходов (RS 485) оптических трансформаторов тока производства АО «Профотек», что обеспечило возможность включения системы измерения постоянного тока в существующую на Казахстанском электролизном заводе систему учёта энергоресурсов Альфа ЦЕНТР и в SCADA Заказчика. Объединенный опыт и компетенции обеих компаний позволили в четко запланированные сроки реализовать новый для КЭЗ функционал - точнейший технологический поагрегатный учёт электроэнергии и дистанционный контроль оптических измерителей АО «Профотек».
Оптическая система измерения успешно заменила собой ненадежную и не входящую в свой класс точности устаревшую систему, основанную на датчиках Холла.