Костромаэнерго успешно реализует ремонтную программу

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» подвели итоги деятельности по реализации ремонтной программы за 4 месяца 2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, что способствовало безаварийному прохождению отопительного периода 2018-2019.

С января по апрель текущего года специалисты Костромаэнерго провели ремонт более 65 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 -110 кВ, заменили порядка 2 тысяч изоляторов. На 67 трансформаторных подстанциях (ТП) проведен ремонт оборудования. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей также проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности свыше 630 га трасс ЛЭП различного уровня напряжения.

Всего в рамках ремонтной кампании текущего года специалистам Костромаэнерго предстоит отремонтировать свыше 260 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 590 трансформаторных подстанций. Капитальный ремонт оборудования запланирован также на 23 подстанциях уровня напряжения 35 и 110 кВ. В целях профилактики аварийных ситуаций планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 1700 га трасс воздушных ЛЭП.