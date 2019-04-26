МРСК Центра устанавливает на электросетях Липецкой области уникальное оборудование

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» приступили к монтажу на комплектных трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ уникального, не имеющего аналогов в электросетевом комплексе Центрального федерального округа оборудования. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) будет установлена в Чаплыгинском и Грязинском районах – в общей сложности энергетики разместят здесь более тысячи шкафов с контроллерами и приборами учета. Работы проводят 32 бригады липецкого филиала МРСК Центра. Как ожидается, они будут завершены в течении полутора месяцев.

Новая АСКУЭ позволит энергетикам в режиме онлайн наблюдать за техническим состоянием электросети и потреблением электроэнергии. Диспетчер в случае технологического нарушения сможет увидеть на своем автоматизированном рабочем месте, на каком конкретном участке произошло повреждение. Время на его устранение, по расчетам специалистов, сократится втрое. Кроме того, благодаря новой системе, специалисты Липецкэнерго смогут быстро определить источник потерь электроэнергии и предотвратить её хищения. Это крайне важно, поскольку энерговоровство является одной из причиной скачков напряжения в сети. Таким образом, внедрение «умной системы» позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Липецкой области.

Монтаж нового оборудования проводится в рамках второго этапа учений Липецкэнерго по борьбе с потерями. В ходе первого этапа, который проходил в январе и феврале текущего года, в двух упомянутых районах была проведена ревизия электросетевого комплекса. Энергетики обследовали порядка 1300 воздушных линий 0,4 – 10 кВ, выявили и устранили дефекты и ликвидировали часть источников потерь. По оценке специалистов филиала, по результатам учений объем потерь электроэнергии в сетях уменьшится на 10 %, что позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Липецкой области.