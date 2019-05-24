Новочебоксарский завод ГК "Хевел" солнечных модулей вдвое увеличит мощность к 2021 году

Завод группы компаний "Хевел" (СП компаний "Ренова" и "Реам менеджмент") по производству солнечных модулей, расположенный в Новочебоксарске Чувашской Республики, до конца 2020 года почти вдвое увеличит мощность и перейдет на производство двухсторонних солнечных модулей. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель генерального директора компании Антон Усачев в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"Сегодня в Новочебоксарске производится порядка 150-170 МВт солнечных модулей по гетероструктурной технологии. [К концу 2020 года] планируется переход на двухсторонние солнечные модули - это новинка для мирового рынка, не говоря уже о российском. Кроме того, планируется расширение производственной мощности до 300 МВт", - сказал Усачев.

Завод "Хевел" по производству солнечных электрических панелей в Новочебоксарске был открыт в 2015 году и является центральной частью создаваемой "Солнечной долины". Численность персонала составляет 300 человек. Продукция завода используется для строительства солнечных электростанций в удаленных районах.

В структуру "Хевел" входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт- Петербург). С 2014 года компания построила 364 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент".

Форум ARWE проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

ТАСС