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Модернизация

Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров подвел итоги деятельности компании за первую треть 2019 года

Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров подвел итоги деятельности компании за первую треть 2019 года

24 мая 2019, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров на выездном совещании в Санкт-Петербурге с менеджментом и генеральными директорами филиалов отметил продолжающую динамику снижения аварийности, в январе-апреле 2019 года в сетях ФСК ЕЭС она сократилась на 17%. Присоединено 566 МВт новой мощности потребителей. Выполнены ключевые мероприятия инвестпрограммы.

Общий тренд на рост надежности в ЕНЭС продолжается 8 лет. Лучшими по этому показателю за первые четыре месяца 2019 года стали филиалы компании МЭС Востока и Центра, где аварийность сократилась на 33 и 29% соответственно. Ни в одном из регионов не допущены случаи производственного травматизма.

В 1 квартале 2019 года ФСК ЕЭС, согласно отчетности по РСБУ, увеличила выручку на 6,6% – до 56,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 8,5% – до 37,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 11,2 млрд рублей, что на 14,2% выше аналогичного результата 1 квартала 2018 года.

Объем финансирования инвестиционной программы в 1 квартале 2019 года составил 54 млрд рублей, что полностью соответствует плановому показателю.

С начала года компания выполнила ряд крупных проектов. В Омской области полностью завершено строительство подстанции 500 кВ «Восход», в Иркутской области – линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская». Закончилась реконструкция подстанции 500 кВ «Тюмень» – узлового центра питания Западной Сибири, увеличена мощность подстанций 500 кВ «Чагино» в Москве и 330 кВ «Машук» на Северном Кавказе.

До конца года будет выполнен еще ряд знаковых проектов. В том числе планируются полное завершение строительства подстанции 500 кВ «Каскадная» в Москве, будет введен в работу новый центр питания Сибири – подстанция 220 кВ «Сухой Лог», что позволит улучшить качество электроснабжения энергодефицитного севера Иркутской области, а также создаст условия для развития Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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