Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров подвел итоги деятельности компании за первую треть 2019 года

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров на выездном совещании в Санкт-Петербурге с менеджментом и генеральными директорами филиалов отметил продолжающую динамику снижения аварийности, в январе-апреле 2019 года в сетях ФСК ЕЭС она сократилась на 17%. Присоединено 566 МВт новой мощности потребителей. Выполнены ключевые мероприятия инвестпрограммы.

Общий тренд на рост надежности в ЕНЭС продолжается 8 лет. Лучшими по этому показателю за первые четыре месяца 2019 года стали филиалы компании МЭС Востока и Центра, где аварийность сократилась на 33 и 29% соответственно. Ни в одном из регионов не допущены случаи производственного травматизма.

В 1 квартале 2019 года ФСК ЕЭС, согласно отчетности по РСБУ, увеличила выручку на 6,6% – до 56,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 8,5% – до 37,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 11,2 млрд рублей, что на 14,2% выше аналогичного результата 1 квартала 2018 года.

Объем финансирования инвестиционной программы в 1 квартале 2019 года составил 54 млрд рублей, что полностью соответствует плановому показателю.

С начала года компания выполнила ряд крупных проектов. В Омской области полностью завершено строительство подстанции 500 кВ «Восход», в Иркутской области – линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская». Закончилась реконструкция подстанции 500 кВ «Тюмень» – узлового центра питания Западной Сибири, увеличена мощность подстанций 500 кВ «Чагино» в Москве и 330 кВ «Машук» на Северном Кавказе.

До конца года будет выполнен еще ряд знаковых проектов. В том числе планируются полное завершение строительства подстанции 500 кВ «Каскадная» в Москве, будет введен в работу новый центр питания Сибири – подстанция 220 кВ «Сухой Лог», что позволит улучшить качество электроснабжения энергодефицитного севера Иркутской области, а также создаст условия для развития Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.