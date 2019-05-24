Ульяновская область сделает развитие электромобилей приоритетной задачей

Развитие рынка электромобилей станет приоритетной задачей Ульяновской области на ближайшие 10 лет, сообщил в пятницу глава региона Сергей Морозов на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"Ульяновская область, а я это много раз говорил, гордится тем, что является одним из лидеров в инновационной сфере, в области возобновляемой энергетики. А раз так, то мы могли бы сделать [развитие рынка электромобилей] направление одним из своих важнейших приоритетов на ближайшие 10 лет", - сказал он.

Морозов уточнил, что до конца 2019 года в регионе будет завершен анализ лучших мировых практик по внедрению "зеленого" транспорта. Планируется сформировать устойчивую нормативно-правовую базу, которая позволит обратить внимание на вопросы возобновляемой энергетики и стимулировать ульяновских автолюбителей переходить на электромобили. Также рассматривается вопрос освобождения владельцев электромобилей от транспортного налога.

"Не думаю, что какие-то колоссальные потери регион понесет", - подчеркнул глава области.

Ульяновская область создаст инфраструктуру - установит зарядные станции. В настоящее время прорабатывается вопрос изготовления станций на предприятиях региона.

Форум ARWE проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

ТАСС