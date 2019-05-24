Ульяновские власти примут участие в реализации пилотных проектов Энерджинет

Правительство Ульяновской области будет сотрудничать с Федеральной рабочей группой "Энерджинет" в реализации пилотных проектов в сфере энергетики. Соответствующее соглашение в пятницу подписали на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске губернатор региона Сергей Морозов, лидер рабочей группы НТИ "Энерджинет" Олег Гринько и генеральный директор Агентства технологического развития региона Вадим Павлов.

"Соглашение предусматривает сотрудничество в области реализации комплекса пилотных проектов дорожной карты Энерджинет", - отмечается в тексте документа.

На церемонии подписания было отмечено, что дорожная карта компании разработана с учетом проекта энергетической стратегии РФ до 2035 года, прогноза научно-технологического развития России-2030, проекта прогноза научно-технического прогресса в энергетике на период до 2035 года. Энерджинет - это рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. В 2019 году проходит с 22 по 24 мая. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

ТАСС