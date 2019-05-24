Заседание Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" пройдет в МГРИ

28 мая в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) состоится заседание Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». 20 выдающихся экспертов из 14 стран путем голосования определят лауреатов премии 2019 года.

В состав Международного комитета входят руководители наиболее авторитетных научных организаций, видные ученые, добившиеся международного признания в области энергетики, государственные и общественные деятели. Согласно новому составу, Международный комитет с 2019 года возглавляет Рае Квон Чунг, Советник председателя группы HELP при генеральном секретаре ООН, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году.

На заседании будут подведены итоги XVII номинационного цикла премии. Напомним, что в этом году за звание лауреатов боролись 39 ученых, представляющие 12 государств. Из них на основании оценок международных экспертов был составлен шорт-лист претендентов на победу. С текущего года премия будет вручаться по трем номинациям: «традиционная энергетика», «нетрадиционная энергетика» и «новые способы применения энергии». В шорт-лист вошли по пять претендентов в каждой из номинаций. Анализ всех областей научного поиска номинантов этого года показывает, что подавляющее большинство исследований относятся к возобновляемой энергетике (20,51%), далее следуют работы связанные с ядерной энергетикой (12,82%), а также со сферами эффективного использования энергии (12,82%) и электроэнергетики (12,82%).

30 мая на официальной пресс-конференции в ТАСС будут объявлены имена лауреатов премии 2019 года.

Премия «Глобальная энергия» - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

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