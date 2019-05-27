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Встречи

Александр Новак выступил с докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Энергетика"

Александр Новак выступил с докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению Энергетика

27 мая 2019, 17:20
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго

Минэнерго

Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» на тему: «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии».

Александр Новак отметил, что на сегодняшний день проделана огромная работа по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии. Ещё в 2010 году был принят закон о теплоснабжении, который сделал возможным создание единой теплоснабжающей организации. В 2017 году подготовлены поправки, которые позволили осуществить переход к методу «альтернативной котельной».

«Четыре года мы работали над подготовкой этого законопроекта. И он шел трудно, поскольку серьезно менялись подходы. Проект закона претерпел изменения в процессе обсуждения, были учтены замечания всех регионов», - сказал Министр.

Александр Новак добавил, что был проведен глубокий и разносторонний анализ, привлечены специалисты, которые проанализировали ситуацию и подсчитали эталонные расходы по методу «альтернативной котельной» практически по каждому региону.

«Отрасль важная, требует инвестиций. Цифры, которые мы обсуждали при принятии закона, составляли порядка 2,5 трлн рублей в течении 10 лет. Это порядка 250-300 млрд рублей в год, требующиеся в системе ЖКХ именно в централизованное теплоснабжение, модернизацию сетей. И нам бы хотелось, чтобы этот механизм более активно внедрялся в практическую жизнь», - сказал Министр.

По словам Александра Новака, на текущий момент только два поселения перешли в ценовую зону теплоснабжения.

«Это город Рубцовск Алтайского края и рабочий поселок Линево Новосибирской области. Также на прошлой неделе Минэнерго России внесло в Правительство Российской Федерации предложение об отнесении городского округа город Барнаул Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения», - добавил Министр.

Александр Новак напомнил, что уже после 1 июля 2020 года предстоит провести анализ результатов внедрения метода «альтернативной котельной».

«Времени осталось мало - всего один год для перехода к более масштабной работе в рамках метода «альтернативной котельной». Сегодня наша основная задача - проанализировать законодательство, послушать представителей субъектов РФ, крупных муниципальных образований о тех проблемах, которые не позволяют в масштабном плане переходить на новую систему взаимоотношений», - заключил Министр.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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