Чистая прибыль компании "Россети" в I квартале по МСФО выросла почти на 23%, до 40,8 млрд рублей

Компания «Россети» (LSE: RSTI) объявляет консолидированные финансовые результаты электросетевого холдинга, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности, за первый квартал 2019 года.

Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО составила 40,8 млрд рублей, это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что позволит компании выплатить дивиденды за 1 квартал 2019 года. Менеджмент предложил соответствующие рекомендации Совету директоров ПАО «Россети». Выручка составила 265,5 млрд рублей против 260,3 млрд рублей за первый квартал 2018 года. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд рублей.

«Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад. Мы нацелены на сохранение устойчивой позитивной динамики, продолжая реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли страны», – прокомментировал результаты консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

С полной отчетностью холдинга можно ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте компании «Россети».