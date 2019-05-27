Денис Мантуров встретился с Послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером

Европейский союз остается важнейшим торговым партнером, с которыми у нас совпадают позиции по целому ряду направлений, в своем вступительном слове отметил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с Послом Европейского союза Маркусом Эдерером.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений, в частности речь шла о механизме СПИК, который является одним из актуальных инструментов новой промышленной политики. По словам Министра, данный этап развития СПИК предполагает новую модель, процедуры отбора, новые подходы, где предусмотрены четкие критерии технологий, обязательств инвестора и органов власти, единый формат на всей территории Российской Федерации, упрощение получения налоговых льгот и субсидий, отменен минимальный порог необходимых инвестиций.

Механизм СПИК является привлекательным инструментом для инвесторов, готовых локализовать производство на территории России, вне зависимости от их страновой принадлежности, в том числе путем создания для них благоприятных условий для реализации инвестиционного проекта. Тем самым новый формат СПИК будет более открытым в особенности для предприятий малого и среднего предпринимательства

- заключил Министр.