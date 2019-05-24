 
Подписаться на новости
Законотворчество (постановления)

До 2022 года продлен пилотный проект по оказанию в электронной форме услуг в части подключения объектов к инженерным сетям в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге

До 2022 года продлен пилотный проект по оказанию в электронной форме услуг в части подключения объектов к инженерным сетям в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге

27 мая 2019, 13:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

273 просмотра

Эксперимент по переводу услуг, связанных с подключением объектов капстроительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения в электронной форме через порталы государственных услуг на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга продлен до конца 2021 года. Соответствующее Постановление Правительства России размещено на портале pravo.gov.ru.

С 2017 года в трех субъектах Российской Федерации в пилотном режиме установлены особенности выдачи технических условий, заключения договоров и актов по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения. Цель «эксперимента» заключается в поиске оптимальных решений для оказания услуг по подключению к инженерным сетям в электронном виде с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Помимо организации взаимодействия между заявителем и ресурсоснабжающей организацией с участием федеральных и региональных органов власти через портал госуслуг, создается возможность для застройщика подать единую заявку сразу на все виды сетей и ресурсов.

Проект реализуется на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

С декабря 2018 года в трех регионах обеспечивается возможность подачи через региональные порталы государственных и муниципальных единой заявки на получение технических условий и заключение договоров о подключении одновременно на все виды сетей инженерно-технического обеспечения.

Продление Правительством Российской Федерации установленных особенностей оказания услуг по подключению к сетям позволит проработать все нормативные и организационно-технические вопросы и принять взвешенное решение о распространении условий «эксперимента» на территорию всей страны.

Компания: Минстрой РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Изменены правила мониторинга цен строительных ресурсов
Определен победитель конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия
Количество банков, уполномоченных осуществлять проектное финансирование жилищного строительство, увеличено
Госдума 28 мая рассмотрит законопроект о СПИК 2.0
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно