До 2022 года продлен пилотный проект по оказанию в электронной форме услуг в части подключения объектов к инженерным сетям в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге

Эксперимент по переводу услуг, связанных с подключением объектов капстроительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения в электронной форме через порталы государственных услуг на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга продлен до конца 2021 года. Соответствующее Постановление Правительства России размещено на портале pravo.gov.ru.



С 2017 года в трех субъектах Российской Федерации в пилотном режиме установлены особенности выдачи технических условий, заключения договоров и актов по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения. Цель «эксперимента» заключается в поиске оптимальных решений для оказания услуг по подключению к инженерным сетям в электронном виде с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг.



Помимо организации взаимодействия между заявителем и ресурсоснабжающей организацией с участием федеральных и региональных органов власти через портал госуслуг, создается возможность для застройщика подать единую заявку сразу на все виды сетей и ресурсов.



Проект реализуется на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.



С декабря 2018 года в трех регионах обеспечивается возможность подачи через региональные порталы государственных и муниципальных единой заявки на получение технических условий и заключение договоров о подключении одновременно на все виды сетей инженерно-технического обеспечения.



Продление Правительством Российской Федерации установленных особенностей оказания услуг по подключению к сетям позволит проработать все нормативные и организационно-технические вопросы и принять взвешенное решение о распространении условий «эксперимента» на территорию всей страны.